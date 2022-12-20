В Калининградской области открылся самый крупный завод по производству марципана в России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В индустриальном парке «Храброво» открылось новое производство кондитерских изделий под брендом «Поматти». Проект рассчитанн на выпуск 1 тыс. тонн марципановых конфет ежегодно в формате полного цикла, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заводе площадью более 3 тыс. квадратных метров уже запущены первые 4 производственные линии, начат выпуск продукции. В новом цехе уже формуют и запекают марципановые батончики, проводят их глазирование и упаковку.

В начале 2023 года инвестор планирует завершить комплектацию марципанового цеха и цеха упаковки, увеличить уровень автоматизации производства, что позволит выйти на плановые мощности и закрепить статус самого крупного производителя марципана в России.