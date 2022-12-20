Приставы выдворили из Калининградской области более 150 гастарбайтеров-нелегалов

. Фото: Служба судебных приставов

С начала 2022 года калининградские судебные приставы выдворили 156 иностранных граждан с территории области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Все они нарушили сроки и правила пребывания в России.

«Большинство нелегалов являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В этом году также были выдворены марокканцы, белорусы и один литовец», - отметили в ведомстве.

Так, двое граждан Марокко пытались нелегально пересечь границу с Польшей — один пешком, второй под днищем грузового полуприцепа. А гражданина Литвы задержали на российской части Куршской косы. Житель Вильнюса пояснил, что просто гулял и не заметил, как перешел границу.