В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 декабря отключено электричество

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде во вторник, 20 декабря, в течение дня отключено электричество на 55 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах:
- ул. Ген. Озерова 57
- ул. Азовская 3,2,4
- ул. Госпитальная 23
- ул. Пролетарская 121-129, 43-61а,50-62б,66а(СОШ №31),64 (д/сад №101)
- ул. Сергеева 3-37
- ул. Ген. Соммера 29-37;
- ул. Малоярославская 5,7,11,4
ул. Ю. Гагарина 18-24а;
- ул. У. Громовой 39-45,59а,67 (д/сад 136),69-97
- ул. Интернациональная 30в;
- пер. Большевистский 1-6
ул. Ольштынская 1;
- ул. О. Кошевого 31,24-28,36-58;
- ул. Батальная 69в,73-83,110;
- Советский пр-кт 6а, 12,12б, 14-16,18, 181,155,182,182е,184а, 161-181,198а, 194-204в,218;
- ул. Уральская 2-16, 16 б;
- ул. Ломоносова 54-72а,55,59,89,97
- ул. Ташкентская 1-25,2-18
- ул. Броненосная 13,15,40
- ул. Полецкого 26,29
- с/т «Дружба»;
- Каштановая аллея 179,183,194;
- ул. Комсомольская 61,89-95,107-111,84-88,94-100а,108-112
ул. Марш. Борзова 12-26
ул. Молочинского 10;
- ул. Ген. Захарова 1-9,15-17,28-34
ул. Вернадского 7-13
ул. Авторемонтная 13-21,2-16
ул. Дунайская 1-19
ул. Молдавская 1-7,2-8
ул. Красная 109;
- ул. Броненосная 1-7,4-24,36-48
ул. Полецкого 7-33,8-26
пер. Броненосный 1-15,2-20;
ул. Полецкого 35-61,67,36-58,72
ул. Гурьева 5,10-12а.
С 13.00 до 18.00 без электричества останутся дома по:
- ул. А. Попова 3 (СОШ №1),2-10
ул. А. Невского 219-231,237-241,253,214
ул. Ю. Смирнова 1,3,11,2-6а
ул. Б. Окружная 4-я 48-72а,б
пер. Крылова 1а,б;
С 11.00 до 16.00:
- ул. Орудийная 1,1(а,в),3а.30 (д/сад №11), 6-36в
- ул. Костромская 10
- ул. Аэропортная 1-9,2-10
- пер. Полевой 19-43,38-42;
- ул. Б. Окружная 1-я 52,68
- ул. Болотова 3,2,18-28,44,58
- ул. Ломоносова 1
- ул. Уютная 1-11,6,18
- ул. П. Флоренского 1,7,11,13,23,51,2,34
- ул. Нескучная 3,7,27,29,45,10-16,22
- ул. Самарская 5-11,17,19
- пер. Тимирязева 15,27,18
- с/т «Вишнёвый сад»
- с/т «Портовик».
С 10.00 до 10.30 отключат от энергоснабжения дома по:
- ул. Каштановая аллея 165-167
ул. Ломоносова 4(а,б,в), 6
ул. Осенняя 38,40.