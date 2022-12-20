В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 декабря отключено электричество

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 20 декабря, в течение дня отключено электричество на 55 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах:

- ул. Ген. Озерова 57

- ул. Азовская 3,2,4

- ул. Госпитальная 23

- ул. Пролетарская 121-129, 43-61а,50-62б,66а(СОШ №31),64 (д/сад №101)

- ул. Сергеева 3-37

- ул. Ген. Соммера 29-37;

- ул. Малоярославская 5,7,11,4

ул. Ю. Гагарина 18-24а;

- ул. У. Громовой 39-45,59а,67 (д/сад 136),69-97

- ул. Интернациональная 30в;

- пер. Большевистский 1-6

ул. Ольштынская 1;

- ул. О. Кошевого 31,24-28,36-58;

- ул. Батальная 69в,73-83,110;

- Советский пр-кт 6а, 12,12б, 14-16,18, 181,155,182,182е,184а, 161-181,198а, 194-204в,218;

- ул. Уральская 2-16, 16 б;

- ул. Ломоносова 54-72а,55,59,89,97

- ул. Ташкентская 1-25,2-18

- ул. Броненосная 13,15,40

- ул. Полецкого 26,29

- с/т «Дружба»;

- Каштановая аллея 179,183,194;

- ул. Комсомольская 61,89-95,107-111,84-88,94-100а,108-112

ул. Марш. Борзова 12-26

ул. Молочинского 10;

- ул. Ген. Захарова 1-9,15-17,28-34

ул. Вернадского 7-13

ул. Авторемонтная 13-21,2-16

ул. Дунайская 1-19

ул. Молдавская 1-7,2-8

ул. Красная 109;

- ул. Броненосная 1-7,4-24,36-48

ул. Полецкого 7-33,8-26

пер. Броненосный 1-15,2-20;

ул. Полецкого 35-61,67,36-58,72

ул. Гурьева 5,10-12а.

С 13.00 до 18.00 без электричества останутся дома по:

- ул. А. Попова 3 (СОШ №1),2-10

ул. А. Невского 219-231,237-241,253,214

ул. Ю. Смирнова 1,3,11,2-6а

ул. Б. Окружная 4-я 48-72а,б

пер. Крылова 1а,б;

С 11.00 до 16.00:

- ул. Орудийная 1,1(а,в),3а.30 (д/сад №11), 6-36в

- ул. Костромская 10

- ул. Аэропортная 1-9,2-10

- пер. Полевой 19-43,38-42;

- ул. Б. Окружная 1-я 52,68

- ул. Болотова 3,2,18-28,44,58

- ул. Ломоносова 1

- ул. Уютная 1-11,6,18

- ул. П. Флоренского 1,7,11,13,23,51,2,34

- ул. Нескучная 3,7,27,29,45,10-16,22

- ул. Самарская 5-11,17,19

- пер. Тимирязева 15,27,18

- с/т «Вишнёвый сад»

- с/т «Портовик».

С 10.00 до 10.30 отключат от энергоснабжения дома по:

- ул. Каштановая аллея 165-167

ул. Ломоносова 4(а,б,в), 6

ул. Осенняя 38,40.