Минздрав Калининграда: Число обращений в травмпункт незначительно, но возросло

Осторожно, гололед! Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с обращением жителей областного центра в травмпункт.

- За прошедшую неделю в травмпункт городской клинической больницы скорой медицинской помощи число обращений незначительно увеличилось, - отметили в минздраве. - Если в обычные дни регистрируется 70-80 обращений, то за минувшие семь дней их количество может фиксироваться на уровне чуть больше 90. Также незначительно увеличилось число травм, характерных для зимнего периода: переломов лучевой кости запястий, лодыжек, локтевых и плечевых суставов.

В ведомстве подчеркнули, что «вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме».

Берегите себя!