Пьяный калининградец не смог справиться с банкоматом и стал бить аппарат ногами

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в банке. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в банке на улице Театральной. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал пьяного агрессивного мужчину.

Как выяснилось, горожанин пришел совершить операцию в банкомате, однако после нескольких неудачных попыток он рассвирепел и принялся бить аппарат ногами. На замечания персонала агрессор не реагировал и перешел на оскорбления. 49-летний калининградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.