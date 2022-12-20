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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:00

Пьяный калининградец не смог справиться с банкоматом и стал бить аппарат ногами

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в банке. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в банке на улице Театральной. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал пьяного агрессивного мужчину.

Как выяснилось, горожанин пришел совершить операцию в банкомате, однако после нескольких неудачных попыток он рассвирепел и принялся бить аппарат ногами. На замечания персонала агрессор не реагировал и перешел на оскорбления. 49-летний калининградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.