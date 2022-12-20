Ревнивый калининградец искромсал ножом знакомого своей сожительницы

Жителя Калининграда отправили в колонию за причинение ножевых ранений незнакомцу. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В сентябре горожанин решил сделать своей сожительнице сюрприз и внезапно приехал к ней в гости. Когда он зашел в квартиру, то увидел незнакомого мужчину, после чего разозлился и решил его избить. Ревнивец набросился на гостя, и в ходе борьбы нанес ему один удар ножом в область спины, а также не менее четырех раз ударил его ножом в область лица и туловища, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил горожанина к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.