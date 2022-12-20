Из-за гололедицы Калининградский зоопарк открылся на час позже обычного

. Фото: Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк во вторник, 20 декабря, открылся с задержкой на один час. Сотрудники учреждения бросили все силы на борьбу с гололедицей.

- В приоритете было сначала обеспечить безопасность территории, - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Как рассказала в телеграм-канале директор учреждения Светлана Соколова, в посыпке скользких дорожек и в их расчистке участвовали и кассиры-контролеры, и бухгалтерия, и маркетологи, и пресс-служба, и садовники, и зоотехния, и водители, и стройбригада.

Напомним, с вечера температура в Калининграде поднялась с -10 до + 3 градусов, и снег моментально превратился в лед.