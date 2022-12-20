В Калининградской области ликвидировали крупнейшую свалку

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Черняховском районе ликвидирована крупнейшая свалка на территории региона. Сейчас это уже безопасное место с ландшафтом, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии.

По данным министерства, подрядная организация в полном объеме завершила технический и биологический этапы работ.

«Технический этап предусматривает под собою перемещение свалочных масс, формирование тела свалки, устройство гидроизоляционного экрана, устройство системы для сбора фильтрата, устройство системы газового удаления, устройство технологического проезда, монтаж локальных очистных сооружений и ограждение свалки. В ходе биологического этапа проведен посев трав», - рассказали в министерстве.