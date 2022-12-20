В Калининграде полиция задержала грабителя через 9 месяцев после преступления

В марте 2022 года на улице Шевченко в Калининграде ограбили пьяного прохожего. Злоумышленник вырвал из рук 49-летнего потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места преступления. Ущерб превысил 25 тысяч рублей.

По горячим следам задержать грабителя не удалось, но вскоре полицейские обнаружили похищенный телефон в одном из городских ломбардов. Мобильник изъяли, а личность грабителя была установлена.

К тому времени 25-летний злоумышленник успел скрыться из региона. В декабре полицейским стало известно, что он вернулся в Калининград. Мужчину задержали, он уже сознался в содеянном. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж.