В мэрии Калининграда извинились перед горожанами за скользкие тротуары

Власти Калининграда выступили с извинениями перед горожанами за скользкие тротуары 20 декабря.

- Прежде всего хочется извиниться перед жителями города и нашими гостями за то, что с утра мы не так приветливо встретили, как обычно. А именно: не все смогли выехать с дворовых территорий. Более того, тот, кто добирался на работу или по своим делам пешком, испытывали значительные неудобства при движении по тротуарам, - сказал замглавы администрации Игорь Шлыков.

Он уточнил, что автодороги были обработаны пескосоляной смесью.

- С утра пробок и заторовых ситуаций, в том числе и в общественном транспорте, в городе нет. Всплеска дорожно-транспортных происшествий нет, - сказал чиновник.

Он отметил при этом, что тротуарам в Калининграде было уделено недостаточное внимание.

- Здесь у нас образовался определенный провал. Не успели все тротуары обработать песком. Начинается все это, конечно, со дворов. Не все управляющие компании оказались готовы к этому, - сказал Игорь Шлыков.