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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:34

В Нестеровском районе двое братьев попались на незаконной рубке и краже деревьев

Возбуждены уголовные дела
Виктор Сергеев

Сотрудники уголовного розыска задержали в Нестеровском районе двух мужчин, которые незаконно рубили деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Родных братьев в возрасте 34 и 41 год задержали на территории Токаревского участкового лесничества, когда они вывозили деревья на «Урале».

По данным полиции, братья спилили 5 сырорастущих и похитили 18 сухостойных деревьев породы «дуб». По предварительным данным, ущерб составил 77 тысяч рублей и 166 тысяч рублей.

По факту кражи и незаконной рубки лесных насаждений возбуждены уголовные дела.