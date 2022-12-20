Власти Калининграда попросили у застройщиков песок для посыпки улиц

Власти Калининграда обратились к застройщикам с просьбой предоставить песок для посыпки скользких дорог.

Об этом во вторник, 20 декабря, сказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

- Мы обратились к застройщикам Калининграда, которые нам дали возможность у себя забрать песок, и мы его сейчас развозим в отдаленные части города, по микрорайонам. Этот песок используем для посыпки тротуаров, - сообщил Игорь Шлыков.

Он также попросил представителей бизнеса убрать свои территории, посыпать их.

По словам Игоря Шлыкова, сегодня мобилизовано не только предприятие «Чистота», но и муниципальные предприятия «Городские леса», «Гидротехник», «Теплосеть» и ряд других учреждений, чья техника развозит песок по желтым ящикам.

Интересно, что к посыпке скользких тротуаров привлекли даже волонтеров.