Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 37 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 20 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 2,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.