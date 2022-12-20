СК: Замначальника калининградской колонии подозревается в получении взятки

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

На заместителя начальника одной из исправительных колоний Калининградской области завели уголовное дело. Высокопоставленный сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки в значительной размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре занмачальника получил от одного из осужденных взятку в виде корабля из полиэфирной смолы, янтарного камня и янтарной крошки, стоимостью 53,9 тыс. рублей, изготовленного заключенным в производственном цеху на территории колонии. Взамен он обещал осужденному предоставить положительную характеристику для приобщения к ходатайству в суд о замене неотбытой части наказания на более мягкое.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, заявили в пресс-службе СК.