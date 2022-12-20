Мэрия – калининградцам: В следующее утро, выходя на работу, будьте аккуратны

Власти Калининграде не исключают, что ситуация со скользкими тротуарами где-то в городе может повториться в среду, 21 декабря. Об опасности горожан предупредил замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков во вторник, 20 декабря. Он отметил, что работа, которая проводится в городе, не закончится к вечеру.

- Ближе к вечеру плюсовая температура будет приближаться к нулю. Там, где влажно, где работает пескосоляная смесь, может опять образоваться наледь. В следующее утро, выходя на работу, будьте аккуратны и осторожны, - сказал Игорь Шлыков, обратившись к горожанам.

- Еще раз приношу извинения за недостаточно оперативную работу. Но мы делаем все возможное, чтобы справиться с тем стихийным бедствием, которое настигло Калининград, - сказал чиновник.