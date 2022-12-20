В Калининграде на 74-летнюю водителя завели дело за ДТП с двумя пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде по факту ДТП с двумя пострадавшими завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в августе на Советском проспекте. 74-летняя водитель «Хендая» на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и съехала в придорожный кювет.

Кроссовер повредил пять пролетов ограждения, два пассажира автомобиля – женщины в возрасте 67 и 64 лет получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».