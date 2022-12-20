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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:56

В бастионе «Литва» откроется интерактивная выставка о портовых механизмах

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: prussia39.ru

В помещениях старинного бастиона «Литва» Музей Мирового океана планирует представить коллекцию традиционных средств передвижения по воде, организовать образовательные программы для детей и открыть новые выставки. Как сообщает пресс-служба музея, в числе выставок – интерактивный проект, представляющий макеты портовых механизмов и сооружений.

Фортификационное сооружение будет использоваться музеем для хранения, экспонирования и реставрации плавсредств.

Накануне ключи от бастиона «Литва» руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов вручил директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой вместе с договором о передаче бастиона в безвозмездное пользование музею.

Решение о передаче бастиона «Литва» федеральному музею озвучил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального Совета по культуре 2 ноября 2022 года.