В Калининграде на станцию переливания крови срочно приглашают доноров

. Фото: Станция переливания крови Калининградской области

Калининградская станция переливания крови срочно приглашает доноров всех групп крови. Об этом говорится на страничке учреждения в «ВКонтакте».

Во вторник, 20 декабря, на станции переливания крови стартовал ежегодный донорский марафон.

«Чтобы в период длительных новогодних каникул региональная лечебная сеть на все 100% была обеспечена продукцией из крови, приглашаются доноры всех групповых принадлежностей для пополнения банка донорской крови», - говорят врачи.

Мероприятие проходит в будние дни на ул. Чкалова, 29 с 8 до 13 часов до 30 декабря. Также доноров будут принимать в субботу, 24 декабря.