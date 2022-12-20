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НовостиЗвезды20 декабря 2022 16:00

В Калининграде представили выставку изделий из янтаря, созданных в Кенигсберге

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
На выставке представлены старинные изделия.

На выставке представлены старинные изделия.

Фото: Калининградский Музей янтаря

В Музее янтаря открылась выставка «Хранители Художники Наследники» (0+), посвященная Кенигсбергской янтарной мануфактуре.

В экспозиции представлены пудреницы, шкатулки, броши, подсвечники с янтарем. Как сообщает пресс-служба Музея янтаря, богатую коллекцию изделий, созданных в Кенигсберге в 1920–1940-х годах, удалось собрать Музею янтаря.

Как рассказали в пресс-службе областного минкульта, выставка представляет и более ранние работы кенигсбергских художников.

- Большим событием мы считаем обнаруженную шкатулочку, датируемую началом XVIII века. На ней изображен бог моря Посейдон, – рассказала куратор выставки Виктория Резчикова.

Также посетители выставки смогут впервые пролистать каталог изделий Янтарной мануфактуры благодаря мультимедийным технологиям.