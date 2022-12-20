Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 16:40

Житель Гусева дал прохожему позвонить и лишился телефона

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Гусеве на улице Железнодорожной. К местному жителю подошел незнакомец и попросил телефон, чтобы срочно позвонить. Мужчина согласился.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД,

злоумышленник вместо осуществления звонка скрылся вместе с мобильным телефоном.

Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Полицейскими был задержан трижды судимый 33-летний местный житель. Мужчина в содеянном признался и сказал, что планировал оставить смартфон себе.

Похищенное изъято. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.