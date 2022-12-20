Лопата есть, дворник есть, а посыпать нечем: Елена Дятлова объяснила, почему в Калининграде было скользко

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В Калининграде не хватало песка, нечем было посыпать скользкие тротуары, особенно во дворах. Об этом во время брифинга во вторник, 20 декабря, сказала глава городской администрации Елена Дятлова.

- Основной проблемой для дворников является отсутствие инертного материала. Лопата есть, дворник есть, а посыпать нечем, чтобы обеспечить нормальное сцепление подошвы с тем льдом, который во дворах! – сказала Елена Дятлова. - Поэтому мы кинули кличь, обратившись к управляющим компаниям: «Видите желтый ящики «Чистоты», подходите и берете песок, начинаете обрабатывать придомовые территории».

Елена Дятлова отметила, что в течение дня сотрудники администрации мониторили ситуацию и изучали, где нет песка, куда его нужно оперативно подвезти.

- Не время считать, чьи в лесу шишки или чей песок на городских улицах, - пояснила сити-менеджер. – А с управляющими компаниями будем разговаривать отдельно. Потому что каждый житель Калининграда убирает свою территорию. Территория многоквартирных домов тоже убирается жителями посредством коллективного договора с управляющей компанией. Управляющим компаниям нужно, как и всем нам, научиться смотреть сводки Гидрометцентра и правильно выстраивать работу дворников.