В Калининграде ночью будут работать дворники и специальные мобильные бригады

В ночь на среду, 21 декабря, в Калининграде продолжат уборку снега и обработку дорог и тротуаров от льда. О планах рассказал во вторник, 20 декабря, руководитель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

- В ночь будут выходить дворники. Они уже отработали двойную смену, выйдя в ночь – закончили во второй половине дня обрабатывать свои участки, - говорит Александр Запивалов. - В ночь у нас выходят и мобильные бригады, которые перемещаются на грузовиках. Они собирают случайный мусор на остановочных пунктах, на общегородских территориях. Будет работать подметально-сметная техника, которая уберет смет после посыпки противогололедными материалам.

По его словам, акцент дворники сделают на подходах к пешеходным переходам, к остановкам, будут очищать ливневые решетки, а после разойдутся дальше в разные стороны по тротуарам.

В Калининграде сегодня трудятся около 450 дворников.