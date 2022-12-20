Узоры на Кафедральном соборе: На острове Канта впервые устроят лазерное шоу

. Фото: Правительство Калининградской области

Остров Канта готовится к проведению Новогодней ярмарки. Она стартует 22 декабря и продлится до 15 января. В этом году одной из фишек праздника станут лазерные шоу, полотном для которых будет фасад Кафедрального собора. Шоу проведут впервые. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.

«Магическую атмосферу на празднике, конечно, создаст музыка - в паре со светом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости увидят и особую архитектурную подсветку собора, которую можно будет наблюдать как раз в последние дни декабря.

В Новогодней ярмарке примут участие 36 поваров и 15 ремесленников. Впервые на острове откроется пряничная, начнут подавать суп в стакане и жарить миндаль в карамели.

В парке на острове в дни новогодней ярмарки появятся карусели.

Будут открыты ежедневные бесплатные творческие мастерские, где научат работать на ткацком и токарном станке, обучат гончарному ремеслу.