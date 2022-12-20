В Калининграде побывал Герой России, исследователь океана Анатолий Сагалевич

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Фото: Музей мирового океана
Анатолий Сагалевич, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», доктор технических наук, Герой России, руководивший всеми погружениями аппаратов с 1987 года, побывал в Калининграде.
Гостя принял Музей Мирового океана во вторник, 20 декабря.
На встрече 84-летний ученый рассказал о погружениях, об открытии десятков новых видов морских животных, любимых «Мирах».
Также сегодня компания «ОКБ «Факел» передала в музей новый экспонат – это точная копия флага РФ, который был установлен экипажем аппарата «Мир-1» на океанском дне в географической точке Северного полюса.
Вскоре флаг можно будет увидеть в экспозиции.