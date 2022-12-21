Елена Дятлова: Мы можем нанять 10 тысяч дворников в Калининграде, но только в теории

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают бороться с гололедицей в городе. Говорилось о нехватке песка. При этом, как говорят власти, дворников в городе хватает. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

- Я бы не говорила о том, что в Калининграде не хватает дворников. Все упирается в то, какую мы строим экономику. Можем ли мы нанять 10 тысяч дворников и транспорта закупить на сотни миллионов? В теории – да. Только работать оно будет сколько? Десять дней в году! – говорит Елена Дятлова.

По словам главы администрации, если это сделать, то нужно перераспределять бюджет.

- А зарплату как платить? Эти 10 тысяч человек нужно держать 365 дней в году, найти им работу. Такой вариант возможен в теории, но вряд ли мы с бюджетом Калининграда можем себе это позволить, - сказала глава.

Елена Дятлова призналась, что администрация проседает в такого рода пиковых ситуациях, но нормализует работу полностью за сутки.

- Технику и навесное оборудование для нее за последние три года купили на 200 млн рублей, естественно, продолжим закупать и дальше, - отметила Елена Дятлова.