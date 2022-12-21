Где в Калининградской области установят фоторадары до 31 декабря

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Фото: Безопасный город
В Калининградской области на дорогах до 31 декабря будут работать передвижные комплексы фотовидеофиксации. Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», до конца года фоторадары будут размещены:
- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
- на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
- на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
- на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
- на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;
- на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;
- на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;
- Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;
- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».