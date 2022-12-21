Где в Калининградской области установят фоторадары до 31 декабря

. Фото: Безопасный город

В Калининградской области на дорогах до 31 декабря будут работать передвижные комплексы фотовидеофиксации. Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», до конца года фоторадары будут размещены:

- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

- на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

- на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

- на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;

- на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;

- на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Зеленоградска;

- на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону г. Калининграда;

- Калининград ул. Планерная в сторону ул. Мира;

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».