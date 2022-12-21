В Калининграде для строительства здания филиала Большого театра понадобился седьмой башенный кран

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на октябрьском острове на стройплощадке здания Театра оперы и балета появился седьмой башенный кран. Как пояснили в правительстве региона, здание имеет сложный конструктив и несколько архитектурных особенностей.

Так, объем строения в целом транслирует форму одного из балетных па под названием «ку-де-пье», так называемый треугольник – позиция согнутой ноги.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет об уникальной консоли без точки опоры.

«Именно для ее возведения и подъема металлоконструкций потребовался еще один башенный кран. Особенность еестроительства – она будет подниматься не снизу вверх по принципу «этаж за этажом», а наоборот – сверху вниз», - говорится в сообщении.

В течение 10 рабочих часов одной смены такой кран сможет осуществлять в среднем 160 подъемов груза.

Сейчас на стройплощадке задействовано семь башенных кранов. Один – на возведении филиала Третьяковской галереи, два – на строительстве Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусств и четыре – на площадке Театра оперы и балета.

Напомним, в Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и юге страны была озвучена президентом.