Плиты меняют целиком: В Калининградской области воинские захоронения ремонтируют по новым технологиям

Евгений Маслов. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области ремонтируют мемориалы, включенные в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В этом году по программе ремонтные работы ведутся на 10 воинских захоронениях.

На таких объектах полностью меняют старые надгробные плиты. Основное требование касается техники нанесения имен: эти сведения должны хорошо читаться.

Об этом рассказал глава региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- В связи с большим количеством ошибок в эпитафиях, а также зачастую плохим физическим состоянием мемориальных плит, было принято коллегиальное решение: если ремонт объекта включен в ФЦП, то старые плиты на таких мемориалах заменяются целиком, – говорит Евгений Маслов.

По его словам, единый подход применяется также при выборе материала: это должен быть черный или серый гранит. Есть и важное требование к наносимым знакам: их глубина должна быть не менее 1.5-2 мм.

По словам Евгения Маслова, к настоящему времени этим требованиям соответствуют 49 мемориальных объектов, отремонтированных по ФЦП, начиная с 2019 года.

В реестр объектов культурного наследия в регионе включено 255 военно-мемориальных объектов. Из них 190, в том числе 158 воинских захоронений посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.