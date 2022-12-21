Только 4 из 10 калининградцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

Калининградцы приняли участие в опросе сервиса SuperJob, который был посвящен законопроекту о защите русского языка, ограничивающему использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы.

Выяснилось, что запрет на англицизмы поддерживают лишь 4 из 10 калининградцев (42%). Чаще это люди с детьми и представители старшего поколения.

На первом месте среди раздражающих их заимствований стоит слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие.

При этом 31% калининградцев не видят смысла в запрете иностранных слов.