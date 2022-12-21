Власти Калининграда хотят переносить дорожные знаки и столбы, которые мешают уборке улиц от снега

. Фото: Правительство Калининградской области

Самым эффективным способом убирать город от снега посчитали механизированный, с использованием техники. Но ей часто мешают преграды вроде столбов – их решено переносить. Об этом глава администрации Елена Дятлова написала на своей страничке в «ВКонтакте».

«Тротуары для этого способа уборки еще должны быть приспособлены, чтобы у техники была возможность заехать на тротуар и беспрепятственно проехать по нему. Уже разработали маршруты, которые начали готовить к механизированной уборке. Нам нужно перенести дорожные знаки, столбы освещения и убрать другие препятствия, мешающие проезду. Дорожники уже занимаются этим», - сообщила Елена Дятлова.

Она отметила, что сейчас механизированным способом убирают 5,7 млн квадратных метров в Калининграде, но это преимущественно дороги.