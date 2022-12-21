Названы города и страны, в которые калининградцы уедут на Новый год

Минск, Стамбул и Алматы стали самыми популярными городами, в которые жители Калининграда отправятся в Новый год. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Путешествия», аналитики которого изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

Самые популярные страны для новогодних поездок у жителей Калининграда — это Беларусь, Турция, Казахстан, Узбекистан и Армения.

Так, из зарубежных направлений лидируют:

Минск (15 020 руб средняя стоимость перелета в обе стороны из Калининграда на человека);

Стамбул (46 780 руб);

Алматы(51 320 руб);

Ташкент (34 510 руб);

Ереван (43 840 руб);

Анталья (78 080 руб);

Бишкек (27 560 руб);

Пхукет (100 980 руб);

Баку (31 530 руб);

Тель-Авив (103 770 руб).

Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.

Из российских направлений у калининградцев популярны:

Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды,

Новосибирск, Сочи, Красноярск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Казань.