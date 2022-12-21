Названы города и страны, в которые калининградцы уедут на Новый год

Минск, Стамбул и Алматы стали самыми популярными городами, в которые жители Калининграда отправятся в Новый год. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Путешествия», аналитики которого изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов.
Самые популярные страны для новогодних поездок у жителей Калининграда — это Беларусь, Турция, Казахстан, Узбекистан и Армения.
Так, из зарубежных направлений лидируют:
Минск (15 020 руб средняя стоимость перелета в обе стороны из Калининграда на человека);
Стамбул (46 780 руб);
Алматы(51 320 руб);
Ташкент (34 510 руб);
Ереван (43 840 руб);
Анталья (78 080 руб);
Бишкек (27 560 руб);
Пхукет (100 980 руб);
Баку (31 530 руб);
Тель-Авив (103 770 руб).
Без учета стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Сербия и Израиль, а из городов — Стамбул, Дубай, Анталья, Тель-Авив и Белград.
Из российских направлений у калининградцев популярны:
Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды,
Новосибирск, Сочи, Красноярск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Казань.