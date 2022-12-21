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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:12

Калининградец попал в больницу, а у него там украли телефон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в одной из больниц Калининграда, куда доставили местного жителя. В какой-то момент он хватился своего телефона за 13 тысяч рублей. Его, как выяснилось, украли.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, поговорили с соседями по палате. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый пациент. Его доставили в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения с травмой головы. После лечения он отправился прогуляться по больнице и заметил телефон через приоткрытую дверь палаты.

Мужчина успел продать похищенный гаджет. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет колонии.