В Гурьевском районе ищут мужчину в коричневой дубленке

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В СНТ «Клубничка» Гурьевского района ищут 54-летнего Валерия Яковлева. Мужчина 15 декабря ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, глаза серые.

Был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.