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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:15

Результат неочищенных улиц: За сутки медики диагностировали переломы у 72 калининградцев

Еще у 12 горожан – вывихи
Вера Гринвич
В Калининграде и сегодня скользко. Будьте осторожны!

В Калининграде и сегодня скользко. Будьте осторожны!

Фото: Александр Подгорчук

По данным регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки в травмпункт городской клинической больницы скорой медицинской помощи Калининграда обратились 176 человек.

- У 72 диагностированы переломы, у 12 – вывихи, - отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что все обращения отработаны сотрудниками больницы в штатном режиме. Пациентам проведены необходимые исследования. Медицинская помощь оказана в полном объеме.

- С началом сегодняшних суток число обращений существенно снизилось. Травмпункт продолжает работу в обычном режиме, - рассказали в министерстве.