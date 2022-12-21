Результат неочищенных улиц: За сутки медики диагностировали переломы у 72 калининградцев

В Калининграде и сегодня скользко. Будьте осторожны!
Фото: Александр Подгорчук
По данным регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки в травмпункт городской клинической больницы скорой медицинской помощи Калининграда обратились 176 человек.
- У 72 диагностированы переломы, у 12 – вывихи, - отметили в министерстве.
В ведомстве отметили, что все обращения отработаны сотрудниками больницы в штатном режиме. Пациентам проведены необходимые исследования. Медицинская помощь оказана в полном объеме.
- С началом сегодняшних суток число обращений существенно снизилось. Травмпункт продолжает работу в обычном режиме, - рассказали в министерстве.