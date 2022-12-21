Где в Калининграде отключат свет и воду в среду, 21 декабря

В Калининграде проводят модернизацию оборудования. Из-за этого в среду, 21 декабря, запланировано несколько отключений от энергоснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах по адресам:

- ул. О. Кошевого 31,24-28,36-58;

- ул. Сергеева 3-37

- ул. Ген. Соммера 29-37;

- пер. Большевистский 1,2- 6 к1,2 (д/с №40) , ул. Ольштынская 1, 2-22;

- ул. Уральская 2-16б, пр-кт Советский 6а,12-18;

- пр-кт Советский - ул. Б. Окружная 1-я (СНТ «Дачное»);

- ул. Авторемонтная 13-21, 2-16

ул. Вернадского 7-13

ул. Ген.-лейт. Захарова 1-9,15,17,28-34

ул. Дунайская 1-19

ул. Красная 109

ул. Молдавская 1-7, 2-8;

- ул. Комсомольская 61,89-95,107-111, 84-88, 94-100а, 108-112

ул. Марш. Борзова 12-26

ул. Молочинского 10;

- пл. Калинина 29-37

пер. Калинина 2-10

пр-кт Калинина 1-35,2

Также в течение дня не будут работать светофоры у Южного вокзала в районе проспекта Калинина – Киевской – Тополиной аллеи и на выезде троллейбуса у автостанции.

С 11.00 до 16.00 без света:

- пер. Полевой 19-43,38-42

ул. Аэропортная 1-9,4-10

ул. Костромская 10

ул. Орудийная 1-3а,6-36в,30 (д/с № 11;

- пер. Букетный 1,4

ул. Букетная 1-23,4-30

ул. Красных зорь 1-11,6-12

ул. Пирогова 2-16

ул. Сурикова 19,24-28

Сегодня, также в связи с регламентными работами, в течение полутора часов, с 16:30 до 18:00, не будут функционировать 72 светоточки по:

- пр-кту Калинина;

- ул. Киевская (от пр-та Калинина до д. 3А), а также 68 светоточек по адресам:

- ул. М.А. Булатова (от д. 1 до д. 33);

- Советский пр-т (от д. 244 до д. 289);

- ул. Габайдулина (от Советского пр-та до Люблинского шоссе).

От холодной воды сегодня с 10.00 до 15.00 отключен дом по №20-24 по ул. Марш. Баграмяна.