Где в Калининграде отключат свет и воду в среду, 21 декабря

В Калининграде проводят модернизацию оборудования. Из-за этого в среду, 21 декабря, запланировано несколько отключений от энергоснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах по адресам:
- ул. О. Кошевого 31,24-28,36-58;
- ул. Сергеева 3-37
- ул. Ген. Соммера 29-37;
- пер. Большевистский 1,2- 6 к1,2 (д/с №40) , ул. Ольштынская 1, 2-22;
- ул. Уральская 2-16б, пр-кт Советский 6а,12-18;
- пр-кт Советский - ул. Б. Окружная 1-я (СНТ «Дачное»);
- ул. Авторемонтная 13-21, 2-16
ул. Вернадского 7-13
ул. Ген.-лейт. Захарова 1-9,15,17,28-34
ул. Дунайская 1-19
ул. Красная 109
ул. Молдавская 1-7, 2-8;
- ул. Комсомольская 61,89-95,107-111, 84-88, 94-100а, 108-112
ул. Марш. Борзова 12-26
ул. Молочинского 10;
- пл. Калинина 29-37
пер. Калинина 2-10
пр-кт Калинина 1-35,2
Также в течение дня не будут работать светофоры у Южного вокзала в районе проспекта Калинина – Киевской – Тополиной аллеи и на выезде троллейбуса у автостанции.
С 11.00 до 16.00 без света:
- пер. Полевой 19-43,38-42
ул. Аэропортная 1-9,4-10
ул. Костромская 10
ул. Орудийная 1-3а,6-36в,30 (д/с № 11;
- пер. Букетный 1,4
ул. Букетная 1-23,4-30
ул. Красных зорь 1-11,6-12
ул. Пирогова 2-16
ул. Сурикова 19,24-28
Сегодня, также в связи с регламентными работами, в течение полутора часов, с 16:30 до 18:00, не будут функционировать 72 светоточки по:
- пр-кту Калинина;
- ул. Киевская (от пр-та Калинина до д. 3А), а также 68 светоточек по адресам:
- ул. М.А. Булатова (от д. 1 до д. 33);
- Советский пр-т (от д. 244 до д. 289);
- ул. Габайдулина (от Советского пр-та до Люблинского шоссе).
От холодной воды сегодня с 10.00 до 15.00 отключен дом по №20-24 по ул. Марш. Баграмяна.