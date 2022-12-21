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НовостиДом. Семья21 декабря 2022 9:29

В Зеленоградском районе из-за холодов к фермеру пришла пара благородных оленей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Зеленоградском районе фермер Сергей Спехов из хозяйства «Муромское» заметил на территории хутора оленей – самца и самку.

- Мы с супругой ранним утром, как всегда, пошли кормить крупный рогатый скот, и вдруг среди наших коров расхаживает вот этот красавец с ветвистыми рогами. Он вел себя очень вольно и важно, даже начал задираться с нашими бычками и бодаться, чтобы первым полакомиться сеном, - рассказал фермер.

Как сообщили в минприроды, куда обратился мужчина, речь идет об особо охраняемом виде животных.

«Минприроды усилило контроль на территории поселка – на ежедневном дежурстве за безопасностью оленей следят егеря», - отметили в пресс-службе министерства.

Специалисты предполагают, что такое поведение, нетипичное для этого осторожного животного, спровоцировали холода и поиск пропитания.

Кстати, в настоящее время на территории Калининградской области обитает 1370 благородных оленей.