Tele2 предлагает калининградским клиентам кофе по скидке

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Калининград – Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Клиенты компании в Калининградской области получат скидки при покупках в сети Coffee Like.

До 31 января 2023 года абонентам Tele2 предложат скидку 30% на кофе при покупке любого напитка в сети Coffee Like. Кофе-бары находятся на самых проходимых улицах Калининграда. Предложение будет актуально любителям «кофе to go» и прогулок по городу.

Для получения подарка достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Скидка 30%» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить сотруднику сети при покупке.

Программа лояльности «Больше» включает предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах. Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – подарки, скидки, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше».

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