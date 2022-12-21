Разбирают променад, увезут покрышки: В 2023 году проведут защитные работы у пос. Лесного на Куршской косе

В 2023 году планируют берегоукрепительные и защитные работы в Лесном на Куршской косе. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Планируем работы в Лесном, где всегда говорят о покрышках и бетонных сооружениях. Силами национального парка мы сейчас разбираем там променад. «Балтберегозащита» в следующем году должна будет приступить к уборке резиновых шин и бетонных конструкций и будет восстанавливать там авандюну, которая должна будет защищать поселок Лесной, - сказал Анатолий Калина.

По его словам, сильные шторма, вероятно, случатся в январе.

- Когда ветер северо-западный, у нас получаются казусы, которые были в прошлом и позапрошлом годах в январе. Надеемся, в этом году их не будет. В данный момент сделана дорога от Зеленоградска до КПП, которую подняли в среднем на 40 см. «Балтберегозащита» укрепила авандюну со стороны моря. Насколько хорошо это было сделано и сработает ли, мы проверим в сезон штормов, - сказал Анатолий Калина.