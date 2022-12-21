В Калининграде начались проверки мест продажи пиротехники

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские проводят рейды по торговым точкам, в которых продают пиротехнику. Правоохранители проверяют условиях хранения и правила реализации пожароопасного товара, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне нарушения были выявлены в одном из магазинов. Товар находился в свободном доступе для покупателей, отсутствовали сертификаты, а на продукции не было инструкции на русском языке.

Материалы были направлены в органы государственного пожарного надзора для возбуждения административного дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

В полиции напоминают, что санкции статьи влекут наложение административного штрафа на граждан в размере до 15 000 рублей; на должностных лиц – до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 60 000 рублей; на юридических лиц - до 400 000 рублей.