Замглавы Немана оштрафовали на 15 тысяч за волокиту

Заместителя главы администрации Неманского муниципального округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С августа по октябрь 2022 года муниципальный чиновник с запозданием отвечал на обращения местных жителей. Всего было выявлено более 20 фактов несвоевременного рассмотрения обращений граждан.

В результате чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности.