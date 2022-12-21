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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:32

Замглавы Немана оштрафовали на 15 тысяч за волокиту

А также привлекли к административной ответственности
Виктор Сергеев

Заместителя главы администрации Неманского муниципального округа привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С августа по октябрь 2022 года муниципальный чиновник с запозданием отвечал на обращения местных жителей. Всего было выявлено более 20 фактов несвоевременного рассмотрения обращений граждан.

В результате чиновника оштрафовали на 15 тысяч рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности.