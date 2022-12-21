В Доме-музее Брахерта открыли выставку работ советских скульпторов 1970-80-х годов

. Фото: предоставлено музеем Брахерта

Выставку скульптурных и графических произведений советского периода открыли в Доме-музее Германа Брахерта в Отрадном. Как рассказали в учреждении, на выставке «Выдающиеся деятели советской эпохи» представлены произведения 1970-1980-х годов.

Посетители увидят работы Александры Миренской, Юрия Чернова, Марка Шмакова, Дмитрия Тугаринова и других авторов, чьи произведения находились во Владивостоке, Москве, Томске и других городах.

Центром открывшейся экспозиции стал портрет.

Выставка стала восьмым эпизодом из цикла выставок «История в людях», организованных Домом-музеем Германа Брахерта в 2022 году на основе произведений скульптуры и графики из собрания Международной конфедерации Союза художников, переданных в прошлом году Дому-музею.