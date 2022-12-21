Приставы заставили отбывающих наказание калининградцев погасить причиненный ущерб

. Фото: Служба судебных приставов

Двое жителей Зеленоградска получили реальные сроки наказания за хищение. Суд также обязал их выплатить ущерб, причиненный преступлением, в размере 735 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, судебные приставы установили, что у обоих зеленоградцев есть автомобили, а также банковские счета, на которых находятся суммы, позволяющие погасить значительную часть долга. Деньги были списаны со счетов, в отношении автомобилей вынесены постановления о запрете регистрационных действий.

Недостающую сумму на депозитный счет отделения перечислили родственники должников, чтобы снять ограничения с имущества.