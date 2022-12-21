Курсирующие между Калининградом и Мамоново поезда будут делать остановку в Ласкино

Со 2 по 8 января 2023 года пригородные поезда Мамоновского направления будут останавливаться на о.п. Ласкино через день по четным числам по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

С 9 января пригородные поезда Мамоновского направления будут делать остановку на о.п. Ласкино ежедневно: в направлении «из Калининграда в Мамоново» - в 18:22 по рабочим дням, в 10:32 по выходным дням; в направлении «из Мамоново в Калининград» - в 7:24 и 20:41 по рабочим дням, в 17:17 по выходным дням.

Время в пути от Южного вокзала до нового остановочного пункта составит всего 12 минут.