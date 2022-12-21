Калининградец избил до смерти знакомую, отказавшую ему в близости

В ночь на 11 мая 2022 года в квартире на улице Советской в Немане местный житель выпивал со своей знакомой. В какой-то момент мужчина предложил ей близость, но получил отказ в грубой форме.

Разозлившись, мужчина схватил подругу за волосы и ударил ее затылком об пол, затем с силой стал бить ее ногами в голову, грудь, по рукам и ногам.

От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга, женщина скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить 500 тысяч рублей дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда.