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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:25

В Светлом мастер участка украл солярки на 40 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Светлом работник муниципального предприятия попался на краже дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в районный ОМВД поступило сообщение о краже солярки на сумму не менее 40 тысяч рублей из цистерн, расположенных в поселке Люблино. В ходе расследования полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний мастер участка.

Возбужденное в отношении него уголовное дело по статье «Кража» предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. Расследование продолжается.