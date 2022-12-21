В Светлом мастер участка украл солярки на 40 тысяч рублей

В Светлом работник муниципального предприятия попался на краже дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в районный ОМВД поступило сообщение о краже солярки на сумму не менее 40 тысяч рублей из цистерн, расположенных в поселке Люблино. В ходе расследования полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний мастер участка.

Возбужденное в отношении него уголовное дело по статье «Кража» предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. Расследование продолжается.