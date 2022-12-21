В январе будет ограничено движение по ул. Баранова в Калининграде

В январе 2023 года в течение двух недель будет ограничено движение транспорта по улице Баранова в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Со 2 по 15 января для обеспечения безопасности при проведении рождественской выставки-ярмарки будет прекращено движение по ул. Проф. Баранова на участке от въезда на подземную парковку МФК «Кловер Сити Центр» (пл. Победы, 10) до ул. Подп. Иванникова.

Движение будут закрывать с 8.00 до 20.00.

Власти рекомендуют освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.