Директор нацпарка «Куршская коса» – о литовской стороне: С соседями дел у нас нет

Литовская и российская стороны Куршской косы не сотрудничают и не ведут совместных дел. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- С соседями дел у нас нет. Когда началась спецоперация, литовский национальный парк официально нас уведомил о том, что он разрывает отношения с российской стороной, - сказал Анатолий Калина.

Он отметил, что в связи с этим возникают вопросы по работе.

- Для миссионеров ЮНЕСКО территория всей Куршской косы – это единый объект. То есть мы будем предоставлять в МИД свою информацию, а литовская сторона, наверное, уже в ЮНЕСКО будет писать свою, - сказал директор нацпарка.