На Куршской косе зафиксировали рекорд по количеству штрафов за год

В национальном парке «Куршская коса» установили рекорд по количеству нарушений за год. Всего было составлено порядка 850 протоколов на нарушителей. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Сейчас, конечно, составляют меньше протоколов. Где-то три в неделю. Это не 40-45. Инспекторам сейчас, вне сезона чуть-чуть полегче стало. В сезон все-таки к нам едут, нарушают, хотя мы предупреждаем, что не нужно этого делать, но природа человека берет свое, - сказал директор.

Он отметил, что за 35-летнюю историю нацпарка такого еще не было.

- Нам 35 лет, и это максимальное количество штрафов, которое было. До этого порядок был меньше. В 2015 году было порядка 450 протоколов. В 2010 году было еще меньше. Но количество штрафов увеличилось и из-за увеличения количества туристов. В 2010 году было 230 тысяч туристов, а в 2022 году у нас 830 тысяч туристов, - сказал директор парка.