Повар из Калининграда попал в финал шоу «Адский шеф» и борется за 1 млн рублей

Вячеслав Вьюник работает бренд-шефом в калининградском ресторане. Фото: телеканал «Пятница»

Кулинарное реалити-шоу «Адский шеф» подходит к концу на телеканале «Пятница!». В финал, обойдя 25 конкурентов, попали два человека. Среди них – 28-летний Вячеслав Вьюник из Калининграда.

Он работает бренд-шефом в местном ресторане. Слава готовит практически все, кроме китайской кухни, и уверен в своей победе на проекте.

Как сообщает пресс-служба телеканала, конкуренцию нашему земляку составит 32-летний Михаил Богачев из Москвы.

Ребята борются за 1 миллион рублей.

Назовет имя победителя шеф Константин Ивлев. Он оценит, кто из поваров лучше справлялся с испытаниями и достойно прошел кулинарную Академию шефа.

Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев шеф Константин Ивлев испытывал на прочность поваров и устраивал для них экстремальные испытания, чтобы найти лучшего кулинара страны.

Премьера финала «Адского шефа» состоится на «Пятнице!» 21 декабря в 19.00 (мск).