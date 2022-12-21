В Калининградском зоопарке появился рентген-аппарат, которым можно обследовать даже слона

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке появился мобильный рентген-аппарат. Раньше для того, чтобы пройти рентген-исследование животных приходилось из зоопарка возить в частные клиники Калининграда, что было конечно стрессом для животных.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, новым аппаратом рентген можно делать и слону, и жирафам. Конечно, рентген-машина не сможет снять всего слона, но фрагментарно – да.

«Для обследования новым рентгеном достаточно трех человек: один снимает, второй держит аппарат, третий фиксирует животное. Готовый снимок появляется на экране ноутбука спустя несколько секунд», - рассказали в зоопарке.

Первым пациентом, которому делали снимки, стал старый белый павлин. У него обнаружили артроз тазобедренных суставов - это возрастные изменения.